Мосгорсуд получил иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией

"В Московском городском суде зарегистрирован иск Прокуратуры города Москвы к некоммерческим организациям "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального" о признании организаций экстремистскими. О процессуальном движении по иску будет сообщено дополнительно", — проинформировали в пресс-службе.

Как ранее сообщал Лайф, инициатор иска — Прокуратура города Москвы. По данным ведомства, под видом указанных организаций работают иностранные и международные структуры, чья деятельность признана в России нежелательной. Прокуратурой было определено, что под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.



