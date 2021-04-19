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Мосгорсуд получил иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией

Под её видом работают иностранные и международные структуры, чья деятельность признана в России нежелательной, указано в исковом заявлении.

19 апреля 2021, 09:16

Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда Москвы

Мосгорсуд получил материалы искового заявления столичной прокуратуры о признании экстремистскими организациями ФБК*, Фонда защиты прав граждан (ФЗПГ*) и штабов Алексея Навального. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

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"В Московском городском суде зарегистрирован иск Прокуратуры города Москвы к некоммерческим организациям "Фонд борьбы с коррупцией" и "Фонд защиты прав граждан", общественному движению "Штабы Навального" о признании организаций экстремистскими. О процессуальном движении по иску будет сообщено дополнительно", — проинформировали в пресс-службе.

Как ранее сообщал Лайф, инициатор иска — Прокуратура города Москвы. По данным ведомства, под видом указанных организаций работают иностранные и международные структуры, чья деятельность признана в России нежелательной. Прокуратурой было определено, что под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

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Напомним, что сам Навальный сейчас отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. 2 февраля текущего года ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.

* Организации внесены в реестр НКО иностранных агентов.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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