Навального переводят из колонии в больницу
При этом состояние заключённого оценивают как удовлетворительное.
Фото © ТАСС/Снимок с видео/Пресс-служба Бабушкинского суда
ФСИН сообщила о переводе Алексея Навального из покровской ИК №2 в стационар областной больницы для осуждённых, расположенной на территории ИК №3. При этом состояние заключённого оценивается как удовлетворительное.
"В настоящее время состояние здоровья А. Навального оценивается как удовлетворительное, ежедневно его осматривает врач-терапевт. С согласия пациента ему назначена витаминная терапия", — рассказали в ведомстве.
Напомним, 2 февраля текущего года Алексею Навальному заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет. Информация об этапировании Навального в колонию держалась под строжайшим секретом. 12 марта адвокаты блогера сообщили, что его вывезли из СИЗО "Кольчугино" в неизвестном направлении. В тот же день Лайф узнал, что некоего "очень важного осуждённого" 11 марта доставили из этого СИЗО в ИК № 2 в городе Покрове. И лишь 15 марта всем окончательно стало ясно, что это Навальный. Позднее журналистка Мария Бутина сравнила условия содержания блогера в колонии с пионерским лагерем.
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