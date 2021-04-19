В Евросоюзе призвали Россию отвести войска от границы с Украиной

Евросоюз считает, что ситуация на границе между Россией и Украиной остаётся угрожающей и нестабильной и, чтобы исправить это, РФ должна отвести свои войска. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Мы будем обсуждать ситуацию на украинской границе, где развёрнуты российские войска для полевых учений. Это очень опасная ситуация, мы призываем Россию отвести свои войска от границы с Украиной", — сказал он в видеообращении перед переговорами по видеосвязи глав МИД стран ЕС.

Боррель добавил, что помимо напряжённости в отношениях с Украиной также растёт напряжённость в отношениях между Россией и Евросоюзом, причём по многим направлениям.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен обсудить ситуацию в Донбассе в формате "нормандской четвёрки", куда входят Россия, Германия, Франция и сама Украина. В частности, украинский лидер готов провести разговор с президентом РФ Владимиром Путиным.

Авторы