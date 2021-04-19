Ящики и тележки: Лайф публикует видео сборов высылаемых из России чешских дипломатов

20 чешских дипломатов из посольства в Москве обязаны покинуть территорию Российской Федерации до конца сегодняшнего дня. В распоряжении Лайфа оказалось видео их сборов.

На кадрах видно, как рабочие передвигают по территории дипмиссии на улице Юлиуса Фучика большие ящики с вещами, а дипломаты толкают тележки. При этом рядом идут дети сотрудников дипмиссии.