Ящики и тележки: Лайф публикует видео сборов высылаемых из России чешских дипломатов
Сотрудники посольства должны покинуть территорию Российской Федерации до конца сегодняшнего дня.
Фото © LIFE
Лайф публикует видео сбора высылаемых из России чешских дипломатов. Видео © LIFE
20 чешских дипломатов из посольства в Москве обязаны покинуть территорию Российской Федерации до конца сегодняшнего дня. В распоряжении Лайфа оказалось видео их сборов.
На кадрах видно, как рабочие передвигают по территории дипмиссии на улице Юлиуса Фучика большие ящики с вещами, а дипломаты толкают тележки. При этом рядом идут дети сотрудников дипмиссии.
Напомним, накануне Россия объявила 20 сотрудников Посольства Чехии персонами нон грата. Эти меры были приняты в ответ на решение Праги выслать 18 дипломатов РФ. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
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