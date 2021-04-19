Найдены потерявшиеся в Гималаях российские альпинисты

Состояние мужчин оценивается как нормальное за исключением того, что все они испытывают высотную болезнь и переохлаждение.

Группу из трёх российских альпинистов, пропавшую без вести в Гималаях при восхождении на горный массив Аннапурна, нашли и доставили в базовый лагерь. Об этом сообщает газета The Himalayan Times.

По данным издания, три россиянина — Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синёв — поднимались на гору и вдруг связь с ними оборвалась. Для поиска мужчин организовали поисково-спасательную операцию. Как указывает газета, Кондрашкин и Синёв смогли подняться на вершину, а Лутхокин от подъёма отказался. Все они на данный момент находятся в базовом лагере.

Состояние мужчин оценивается как нормальное за исключением того, что все они испытывают высотную болезнь и переохлаждение.