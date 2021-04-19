Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Найдены потерявшиеся в Гималаях российские альпинисты

Состояние мужчин оценивается как нормальное за исключением того, что все они испытывают высотную болезнь и переохлаждение.

19 апреля 2021, 08:36
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Группу из трёх российских альпинистов, пропавшую без вести в Гималаях при восхождении на горный массив Аннапурна, нашли и доставили в базовый лагерь. Об этом сообщает газета The Himalayan Times.

По данным издания, три россиянина — Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синёв — поднимались на гору и вдруг связь с ними оборвалась. Для поиска мужчин организовали поисково-спасательную операцию. Как указывает газета, Кондрашкин и Синёв смогли подняться на вершину, а Лутхокин от подъёма отказался. Все они на данный момент находятся в базовом лагере.

В Непале туристы завопили, сняв на видео движущуюся на них огромную лавину — видео

В Непале туристы завопили, сняв на видео движущуюся на них огромную лавину — видео

Состояние мужчин оценивается как нормальное за исключением того, что все они испытывают высотную болезнь и переохлаждение.

Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе пропал альпинист из Таганрога. К поискам мужчины на западном склоне горы на высоте 3,5 тысячи метров были привлечены пять спасателей и одна единица спецтехники.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Зеленский в поздравлении с восточным Новым годом перепутал Китай с Непалом

12 февраля, 15:25

Пик потепления. На Эвересте растения появились там, где их никогда не было — фото NASA

10 января, 15:30

В Москве лихач "выбил страйк" из пяти машин, неудачно заехав во двор — видео

сегодня в 09:29

Пульмонолог назвал число повторно попадающих в больницу ковидных пациентов

сегодня в 09:47

В России расширили льготную ипотеку для семей с детьми на строительство частных домов

сегодня в 09:35

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1