Найдены потерявшиеся в Гималаях российские альпинисты
Состояние мужчин оценивается как нормальное за исключением того, что все они испытывают высотную болезнь и переохлаждение.
Фото © Pixabay
Группу из трёх российских альпинистов, пропавшую без вести в Гималаях при восхождении на горный массив Аннапурна, нашли и доставили в базовый лагерь. Об этом сообщает газета The Himalayan Times.
По данным издания, три россиянина — Сергей Кондрашкин, Александр Лутхокин и Дмитрий Синёв — поднимались на гору и вдруг связь с ними оборвалась. Для поиска мужчин организовали поисково-спасательную операцию. Как указывает газета, Кондрашкин и Синёв смогли подняться на вершину, а Лутхокин от подъёма отказался. Все они на данный момент находятся в базовом лагере.
Состояние мужчин оценивается как нормальное за исключением того, что все они испытывают высотную болезнь и переохлаждение.
Ранее Лайф рассказывал, что на Эльбрусе пропал альпинист из Таганрога. К поискам мужчины на западном склоне горы на высоте 3,5 тысячи метров были привлечены пять спасателей и одна единица спецтехники.
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