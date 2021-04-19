В России зафиксировано больше 190 случаев заражения британским штаммом ковида и 21 случай — южноафриканским

В России зафиксировано 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 случай — южноафриканским. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

"Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского. И пока больше не обнаружили мутаций, уже описанных другими коллегами. Но у нас есть мутации, которые мы описываем в России, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта", — проинформировала она.