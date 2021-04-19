В России зафиксировано больше 190 случаев заражения британским штаммом ковида и 21 случай — южноафриканским
Кроме того, на территории нашей страны выявлены свои мутации коронавируса, которых нет за рубежом. Их влияние на организм и восприимчивость к вакцине пока только изучаются.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В России зафиксировано 192 случая заражения британским штаммом коронавируса и 21 случай — южноафриканским. Об этом сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова на общем собрании отделения медицинских наук РАН.
"Мы выделили 192 образца британского штамма, 21 — южноафриканского. И пока больше не обнаружили мутаций, уже описанных другими коллегами. Но у нас есть мутации, которые мы описываем в России, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта", — проинформировала она.
К слову, всего за последние сутки в России выявлено 8589 новых случаев коронавируса в 83 регионах страны. Больше всего новых заболевших, как и прежде, в Москве, Санкт-Петербурге, Подмосковье, Ростовской и Нижегородской областях. А на выходных впервые с января в России выросло число выявленных за неделю случаев коронавируса.
Ранее директор Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал о разработке универсальной вакцины, которая будет как "своего рода кассетная боеголовка".
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