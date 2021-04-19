В Подмосковье задержали проститутку-мошенницу, которая оказалась мужчиной с бородой и усами
Доверчивые жертвы, желая получить интимные услуги, выплачивали злоумышленнику тысячи рублей.
Кадр из видео © Пресс-служба ГУ МВД России по Московской области
В Подольске Московской области оперативники задержали 28-летнего мужчину по подозрению в серии мошеннических действий, сообщает "МВД Медиа".
Выяснилось, что мужчина "работал" на сайтах знакомств, размещая анкеты с фотографиями и выдуманными персональными данными девушек, якобы оказывавших платные интимные услуги.
При согласовании "встреч" злоумышленник назначал рандеву в квартирах и номерах мини-гостиниц, но, естественно, там самолично не появлялся. Вместо этого, когда клиент приезжал на адрес, он срочно требовал предоплату — 3500–6500 рублей — через онлайн-терминал и затем исчезал. Но если оказывалось, что клиент пьян, то мужчина умудрялся вытребовать себе доплату.
Оперативники проверяют информацию о том, что мужчина совершал свои преступления и на территории других субъектов России. Устанавливаются личности возможных соучастников, а также других пострадавших.
А недавно стало известно, что мошенники научились "похищать" голос клиентов и использовать его для оформления кредитов.
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