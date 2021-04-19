ФСБ выявила в 21 регионе России 55 подпольных оружейников. Видео © ФСБ РФ

В 21 регионе России выявили 55 подпольных оружейников, у них изъяли более 220 единиц оружия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

"Прекращена деятельность 27 подпольных мастерских по модернизации оружия и изготовлению боеприпасов", — говорится в сообщении.

Среди регионов, где выявили незаконные мастерские — Москва, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Северная Осетия, Ингушетия, Забайкалье, Ставрополье, Приморье, Красноярский и Хабаровский края, Белгородская, Владимирская, Вологодская, Ульяновская, Костромская, Московская, Новосибирская, Псковская, Тверская, Свердловская, Смоленская и Челябинская области.

А ранее, в марте, сотрудники ФСБ России в ходе крупной спецоперации задержали в 28 регионах страны 72 подпольных оружейника и ликвидировали 37 мастерских. А в феврале силовики накрыли 43 подпольных оружейника в 19 субъектах.

Авторы