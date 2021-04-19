Володин спрогнозировал новые санкции США против промышленности и ТЭК России
Спикер Госдумы отметил, что развитие России как сильного суверенного государства невыгодно США и их союзникам.
Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что США могут ввести новые санкции в отношении сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса России. По его мнению, это произойдёт в ближайшее время.
"Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации", — написал он у себя в телеграм-канале.
Спикер Госдумы отметил, что развитие России как сильного суверенного государства невыгодно США и их союзникам. Именно с этим связаны истеричные заявления, которые регулярно звучат на Западе, считает Володин.
Ранее 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения затрагивают шесть российских технологических компаний, 32 физических лица и организации. Кроме того, США высылают часть сотрудников российской дипмиссии в Вашингтоне. Также Штаты запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.
А 16 апреля МИД РФ объявил ответные меры на санкции США, отметив, что эти шаги являются лишь частью имеющихся в распоряжении возможностей. Так, Россия предложит десяти американским дипломатам покинуть страну, а послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ.
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