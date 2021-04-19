Володин спрогнозировал новые санкции США против промышленности и ТЭК России

Спикер Госдумы отметил, что развитие России как сильного суверенного государства невыгодно США и их союзникам.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что США могут ввести новые санкции в отношении сферы промышленности и топливно-энергетического комплекса России. По его мнению, это произойдёт в ближайшее время.

"Видя, что экономика развивается даже в ситуации с пандемией, предполагаю, что удары будут направлены на нашу промышленность, топливно-энергетическую отрасль с целью остановить экономическое развитие Российской Федерации", — написал он у себя в телеграм-канале.

Спикер Госдумы отметил, что развитие России как сильного суверенного государства невыгодно США и их союзникам. Именно с этим связаны истеричные заявления, которые регулярно звучат на Западе, считает Володин.