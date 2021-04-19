Полиция нашла человека, купившего подросткам алкоголь в ночь перед смертельным ДТП под Ростовом
Его привлекли к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции.
Фото © LIFE
В Новочеркасске Ростовской области задержали мужчину, который купил алкоголь подросткам, погибшим в смертельном ДТП. Об этом Лайфу сообщил источник.
Им оказался 22-летний местный житель по имени Евгений. Молодой человек рассказал о том, что к нему обратилась 15-летняя девушка с просьбой купить ей пива. Евгений приобрёл шесть литров напитка в супермаркете.
Парня привлекли к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции. Расследование дела продолжается.
Напомним, что ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Выяснилось, что ребята накануне трагедии поехали в город Новочеркасск на квест в честь дня рождения одного из них. Туда их отвезла мама подростка, а вот обратно несовершеннолетние поехали сами.
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