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Категорий: 18

Полиция нашла человека, купившего подросткам алкоголь в ночь перед смертельным ДТП под Ростовом

Его привлекли к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции.

19 апреля 2021, 07:28
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<p>Фото © LIFE</p>

Фото © LIFE

В Новочеркасске Ростовской области задержали мужчину, который купил алкоголь подросткам, погибшим в смертельном ДТП. Об этом Лайфу сообщил источник.

Им оказался 22-летний местный житель по имени Евгений. Молодой человек рассказал о том, что к нему обратилась 15-летняя девушка с просьбой купить ей пива. Евгений приобрёл шесть литров напитка в супермаркете.

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Парня привлекли к ответственности за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции. Расследование дела продолжается.

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Напомним, что ДТП произошло 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске. Несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Выяснилось, что ребята накануне трагедии поехали в город Новочеркасск на квест в честь дня рождения одного из них. Туда их отвезла мама подростка, а вот обратно несовершеннолетние поехали сами.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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