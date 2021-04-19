"Ежедневно уничтожалось до тысячи человек": ФСБ рассекретила документы о зверствах нацистов в концлагерях

Федеральная служба безопасности России к 75-летию образования Калининградской области рассекретила часть документов времён Великой Отечественной войны, в которых говорится о зверских издевательствах, убийствах и даже рабстве со стороны гитлеровцев.

Большинство преступлений, о которых говорится в документах, совершены в отношении пленных концлагерей, что находились на территории Восточной Пруссии. Так, например, в восточно-прусском филиале концлагеря Штуттгоф учёные использовали узников в качестве подопытных, а из человеческого жира варили мыло, которое впоследствии демонстрировалось на Нюрнбергском процессе в качестве примера изуверства нацистов.

"Из показаний арестованных установлено, что в штуттгофском лагере путём применения газовых камер, прививки сыпного тифа и других инфекционных болезней, а также от голода ежедневно уничтожалось до тысячи советских граждан и граждан других государств", — приводит РИА "Новости" вырезку из документа.

Также рассказывается, что в феврале 1945 года неподалёку от местечка Куменен в Восточной Пруссии солдаты обнаружили овраг с более чем сотней расстрелянных человек, большинством из которых были женщины от 18 до 35 лет. Как было установлено позже, все они были убиты перед отступлением немецкой армии.

"Считаем, что зверство — единая цель политики немецко-фашистского правительства и его командования, имеющей целью истребление прогрессивного человечества", — говорится в документах.

Рассказывается также о двух карателях, которые в 1941 году устроились в концентрационный лагерь ДОФ и зверски издевались над пленными, избивая и даже убивая за малейшие провинности. Говорится в документах и об изменнице родины Марии Рассадиной, которая в октябре 1944 года по заданию гестапо подожгла закрытый барак с двумя тысячами узников. В результате большинство из них погибло.

Ранее Лайф рассказывал, что Минобороны РФ в честь годовщины освобождения узников фашистских концлагерей обнародовало рассекреченные документы о зверствах нацистов.

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