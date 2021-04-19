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Россиянам назвали главные отличия электронных паспортов от обычных

В Москве такие документы начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, но не позднее июля 2023 года.

19 апреля 2021, 06:52
<p>Фото © ТАСС / Сергей Бобылев </p>

Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Электронные паспорта россиян будут содержать отпечатки двух пальцев рук. Это одна из главных особенностей пластиковой карты, содержащей электронный носитель информации (ПЭН).

"Основное отличие ПЭН от действующего "бумажного" — формат изготовления в виде пластиковой карты. В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук", — уточнили РИА "Новости" в МВД России.

Россиянам объяснили правила получения электронных паспортов

Россиянам объяснили правила получения электронных паспортов

В ГУ МВД РФ пояснили, что кроме отпечатков по желанию владельца паспорт будет содержать электронную подпись. Там напомнили, что в Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее июля 2023 года.

А ранее в МВД перечислили критерии запрещённых в паспорте фото и отметок. Нельзя фотографироваться в головных уборах, исключения допускаются только для тех граждан, кому религиозные убеждения запрещают показываться с непокрытой головой. В ведомстве заметили, что фото на паспорт должно отображать все особенности лица человека.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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