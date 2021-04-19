Россиянам назвали главные отличия электронных паспортов от обычных

Электронные паспорта россиян будут содержать отпечатки двух пальцев рук. Это одна из главных особенностей пластиковой карты, содержащей электронный носитель информации (ПЭН).

"Основное отличие ПЭН от действующего "бумажного" — формат изготовления в виде пластиковой карты. В процессе выдачи потребуется цифровое фотографирование гражданина и сканирование отпечатков папиллярных узоров двух пальцев рук", — уточнили РИА "Новости" в МВД России.

В ГУ МВД РФ пояснили, что кроме отпечатков по желанию владельца паспорт будет содержать электронную подпись. Там напомнили, что в Москве паспорта нового образца начнут выдавать с декабря 2021 года, в регионах — по мере технической готовности, определяемой правительством, но не позднее июля 2023 года.

А ранее в МВД перечислили критерии запрещённых в паспорте фото и отметок. Нельзя фотографироваться в головных уборах, исключения допускаются только для тех граждан, кому религиозные убеждения запрещают показываться с непокрытой головой. В ведомстве заметили, что фото на паспорт должно отображать все особенности лица человека.

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