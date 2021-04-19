Минфин предложил отложить передачу регионам доходов с акцизов на бензин до 2030 года

Процесс передачи регионам доходов с акцизов на бензин, дизельное топливо и моторные масла предложено приостановить. Ранее планировалось, что это начнётся в 2024 году, однако Минфин подготовил законопроект по увеличению срока поэтапной передачи зачисления доходов от акцизов на нефтепродукты в местные бюджеты. Согласно новым планам, в стопроцентном объёме "бензиновые деньги" придут в регионы лишь в 2030 году, пишут "Известия".

Ведомство предлагает передавать регионам доходы с акцизов в несколько этапов, сокращая при этом поступления в федеральный бюджет. Так, в 2025 году казна России получит 21,1% доходов, а бюджеты субъектов — 78,9%. В 2026 году данное соотношение составит 17,1% к 82,9%, в 2027-м — 13,1% к 86,9%, в 2028 году — 9,1% к 90,9%, в 2029-м — 5,1% к 94,9%. Стопроцентная передача этих доходов должна произойти в 2030 году.

"Законопроект не предполагает увеличения акцизов на автомобильный бензин, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимые на территории РФ, и, следовательно, не приведет к увеличению цены автомобильного топлива", — пояснили в Минфине.

А ранее в Минэнерго рассказали, почему цены на бензин не падают вместе со стоимостью нефти. Там отметили, что темпы роста цен на топливо не резкие и не дублируют траекторию изменения стоимости нефти, которая может меняться на 10% в ту или иную сторону.

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