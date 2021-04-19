В Новосибирске конвойный застрелил попытавшегося сбежать из суда обвиняемого

В Новосибирске конвойный застрелил мужчину, который взял в заложники его коллегу и попытался сбежать из суда.

"19.04.2021 при разгрузке конвойного автомобиля обвиняемый, доставленный для решения вопроса по мере пресечения, удерживая сотрудника конвоя, угрожал применением насилия, требовал отпустить его. Один из сотрудников конвоя применил табельное оружие", — говорится в сообщении Центрального районного суда Новосибирска.

Сотрудники вызвали скорую помощь, однако злоумышленник её не дождался и умер на месте. По данному факту начальником ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки.

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