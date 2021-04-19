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Категорий: 18

В Бурятии автомобиль протаранил частный дом с младенцем внутри

На малыша обрушились обломки стены. Медики диагностировали у него ушибы и ссадины.

19 апреля 2021, 07:50
Фото с места ДТП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места ДТП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Сегодня утром в Бурятии автомобиль на полной скорости влетел в частный дом, застряв в стене. По данным Лайфа, в результате аварии пострадал малолетний ребёнок.

Инцидент произошёл в селе Сужа Иволгинского района. Как рассказал водитель иномарки Toyota Corolla, в момент движения по улице у него заклинило педали, из-за чего он потерял управление транспортным средством и наехал на бугор. Авто подпрыгнуло и влетело в деревянный дом.

Фото с места ДТП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

Фото с места ДТП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В протараненной комнате в момент ДТП находился младенец, на которого обрушились обломки стены. При осмотре медиками у него были диагностированы ушибы и ссадины, однако угрозы для жизни нет. Сильнее всего пострадал водитель автомобиля, его доставили в хирургию с переломами. Также в машине находились 32-летняя женщина и 12-летний мальчик. Им госпитализация не потребовалась.

На Кубани полицейский лоб в лоб влетел в иномарку с годовалым ребёнком внутри

На Кубани полицейский лоб в лоб влетел в иномарку с годовалым ребёнком внутри

Ранее Лайф сообщал, что в США электромобиль Tesla в режиме автопилота не сумел вписаться в поворот и на большой скорости влетел в дерево. При этом остановить машину пассажиры не смогли, потому что, по предварительным данным, за её рулём никого не было. В результате погибло два человека.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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