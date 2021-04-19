Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Попова: В России формируются два новых штамма коронавируса — сибирский и северо-западный

При этом в целом глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную.

19 апреля 2021, 08:41
<p>Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин </p>

Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин

В России формируются свои штаммы коронавируса — сибирский и северо-западный. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. И, как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим", — рассказала главный санитарный врач на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

Учёные доказали, что "британский" коронавирус-мутант не является более смертоносным

Учёные доказали, что "британский" коронавирус-мутант не является более смертоносным

При этом в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную: Россия занимает пятую строчку по тестированиям в мире, а по среднесуточной заболеваемости находится на 87-й позиции.

"Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", — добавила Попова.

В России зарегистрирован первый экспресс-тест для привившихся от коронавируса

В России зарегистрирован первый экспресс-тест для привившихся от коронавируса

При этом в ВОЗ заявили о тревожной тенденции: за последнее время в мире ускорился рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В России зафиксировано больше 190 случаев заражения британским штаммом ковида и 21 случай — южноафриканским

сегодня в 08:27

Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России: Стоим на месте

12 апреля, 17:12

В России за сутки выявили 8,5 тысячи новых случаев ковида

сегодня в 08:19
Life

В России расширили льготную ипотеку для семей с детьми на строительство частных домов

сегодня в 09:35
Life

В МИД Чехии сочли чрезмерной реакцию России на высылку дипломатов

сегодня в 09:31

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1