Попова: В России формируются два новых штамма коронавируса — сибирский и северо-западный
При этом в целом глава Роспотребнадзора оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную.
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В России формируются свои штаммы коронавируса — сибирский и северо-западный. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. И, как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим", — рассказала главный санитарный врач на общем собрании отделения медицинских наук РАН.
При этом в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную: Россия занимает пятую строчку по тестированиям в мире, а по среднесуточной заболеваемости находится на 87-й позиции.
"Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", — добавила Попова.
При этом в ВОЗ заявили о тревожной тенденции: за последнее время в мире ускорился рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса.
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