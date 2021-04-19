Попова: В России формируются два новых штамма коронавируса — сибирский и северо-западный

В России формируются свои штаммы коронавируса — сибирский и северо-западный. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"У нас есть мутации, которые мы описываем в РФ, мутации несвойственны пока ни одному описанному за рубежом штамму — мы видим формирование сибирского варианта, мы видим формирование северо-западного варианта. И, как только материал будет готов к публикации, мы вам его предложим", — рассказала главный санитарный врач на общем собрании отделения медицинских наук РАН.

При этом в целом она оценила ситуацию с коронавирусом в стране как стабильную: Россия занимает пятую строчку по тестированиям в мире, а по среднесуточной заболеваемости находится на 87-й позиции.

"Мы сегодня находимся в точке, когда ситуация стабилизируется", — добавила Попова.

При этом в ВОЗ заявили о тревожной тенденции: за последнее время в мире ускорился рост уровня заболеваемости и смертности от коронавируса.

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