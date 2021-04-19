В Москве бойцовский пёс напал на маму с ребёнком и маленькой собачкой. Видео © Соцсети

В ЖК "Саларьево" в Новой Москве бойцовская собака накинулась на мать с ребёнком, а также бросалась на чужих питомцев. Видео нападения появилось в соцсетях.

Инцидент произошёл накануне. По сообщениям очевидцев, хозяин отпустил двух своих псов погулять без намордников и поводков, после чего животные быстро нашли чем заняться. Внимание собак привлёк ребёнок, который гулял с мамой и маленькой собачкой. Один из псов начал кидаться на питомца и его хозяев.

На помощь быстро пришли очевидцы, отогнав собаку от семьи. Тогда пёс рванул в другую сторону, где со своим питомцем гулял ещё один мужчина. Тот быстро среагировал и сумел отбиться от агрессивного животного. Хозяин пса стоял неподалёку всё это время. Позже его вместе с собаками сняли очевидцы.

"Вот он идёт — этот хозяин, этот мужик с двумя этими псами. Убежал у него вот этот рыжий, который сейчас у него без намордника, и он продолжает быть просто на поводке у него. Вот он теперь спокойно отдыхает стоит", — комментирует автор видео.

В соцсетях пользователи резко отреагировали на инцидент и подчеркнули, что поводок был необходим не только бойцовским псам, но и маленькой собачонке, на которую они обратили внимание изначально.

Ранее Лайф рассказывал жуткую историю из Башкирии, где бездомные собаки набросились на четырёхлетнего ребёнка, который защищал своего питомца. В результате агрессивные животные насмерть загрызли малыша.

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