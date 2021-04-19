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Категорий: 18

Вакцина и энергетика: политолог объяснил, зачем США спровоцировали разлад в отношениях России и Чехии

А вот чего собеседник Лайфа не смог истолковать, так это то, зачем власти Праги решились действовать в ущерб себе и своим собственным гражданам.

19 апреля 2021, 09:05
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко прокомментировал решение властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов, подозреваемых в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По мнению собеседника Лайфа, эта акция была срежиссирована США, чтобы сорвать сделку по закупке Прагой вакцины "Спутник V". Политолог напомнил, что чехи даже собирались направить на переговоры в Москву вице-премьера Яна Гамачека, но вместо этого они решили подыграть американцам, действуя в ущерб себе.

В Посольстве Чехии в России останется всего пять дипломатов

В Посольстве Чехии в России останется всего пять дипломатов

"Американская вакцина попала в разряд токсичных, и у них на рынке дефицит. Соответственно, они опасаются, если мы займём рынок своей вакциной, то им ничего не останется", — комментирует Оленченко.

Второй пункт, который преследовали сторонники проамериканской линии, это открытие тендера на строительство атомной электростанции в Чехии, рассуждает собеседник Лайфа.

"Если Россия примет участие, то выиграет. Энергетика Чехии будет подстраивается под те нормативы, которые устанавливаются в Евросоюзе", — пояснил он.

Со дна постучали: зачем Чехия устроила столь грубо исполненную провокацию

Со дна постучали: зачем Чехия устроила столь грубо исполненную провокацию

Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.

Авторы
Наталья Суворова
Наталья Суворова

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