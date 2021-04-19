Вакцина и энергетика: политолог объяснил, зачем США спровоцировали разлад в отношениях России и Чехии

Старший научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук Владимир Оленченко прокомментировал решение властей Чехии о высылке из страны 18 российских дипломатов, подозреваемых в причастности ко взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. По мнению собеседника Лайфа, эта акция была срежиссирована США, чтобы сорвать сделку по закупке Прагой вакцины "Спутник V". Политолог напомнил, что чехи даже собирались направить на переговоры в Москву вице-премьера Яна Гамачека, но вместо этого они решили подыграть американцам, действуя в ущерб себе.

"Американская вакцина попала в разряд токсичных, и у них на рынке дефицит. Соответственно, они опасаются, если мы займём рынок своей вакциной, то им ничего не останется", — комментирует Оленченко.

Второй пункт, который преследовали сторонники проамериканской линии, это открытие тендера на строительство атомной электростанции в Чехии, рассуждает собеседник Лайфа.

"Если Россия примет участие, то выиграет. Энергетика Чехии будет подстраивается под те нормативы, которые устанавливаются в Евросоюзе", — пояснил он.

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