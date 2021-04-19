Минфин предложил отложить строительство 25 мусоросжигательных заводов в России

Министерство финансов России предложило отложить решение о финансировании строительства 25 новых заводов по сжиганию мусора, которые планирует открыть "РТ-Инвест" — "дочка" "Ростеха". Как сообщает РБК, стоимость проекта оценивается в 1,3 триллиона рублей.

Предложения Минфина отмечены в письме замминистра финансов Ирины Окладниковой вице-премьеру Виктории Абрамченко, курирующей экологию. Там указано, что сначала необходимо завершить строительство четырёх заводов в Подмосковье и одного в Татарстане общей мощностью 3,35 миллиона тонн в год за 180 миллиардов рублей, а уже потом решать насчёт 25 новых проектов.

Пять мусоросжигательных заводов "РТ-Инвест" начал строить в 2018 году. А в 2021-м компания договорилась с Внешэкономбанком и "Росатомом" о новом проекте. И для реализации этого "РТ-Инвест" попросил выделить 320 миллиардов рублей субсидий из федерального и региональных бюджетов на время строительства, а ещё профинансировать работу новых заводов на дополнительные 100 миллиардов.

Ранее вице-премьер Абрамченко предложила запретить пластиковые трубочки и одноразовую посуду, поскольку их переработка сложна или невозможна в принципе.

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