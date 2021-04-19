Самый богатый депутат России отчитался из СИЗО о миллиардных доходах за 2020 год

Самый богатый парламентарий России, депутат Сахалинской областной думы Дмитрий Пашов, находящийся в данный момент в СИЗО, отчитался о доходах за прошлый год. Согласно опубликованным на сайте регионального парламента данным, за 2020 год Пашов заработал 6,3 миллиарда рублей.

Супруга депутата добавила в семейный бюджет 216 тысяч рублей. При этом в качестве имущества у неё указан земельный участок площадью в тысячу квадратных метров и жилой дом. На парламентария же оформлена квартира площадью 124 квадратных метра.

Напомним, в конце февраля этого года Дмитрия Пашова задержали, а позже отправили в СИЗО на два месяца. По данным местных СМИ, арест парламентария может быть связан с уклонением от уплаты таможенных пошлин или с уголовным делом, по которому находится в розыске партнёр Пашова по бизнесу "крабовый король" Олег Кан.

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