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Бизнесмен Дерипаска заявил, что 80 миллионов россиян живут за чертой бедности

По его мнению, борьба с нищетой и победы над ней в России "происходят исключительно на бумаге".

19 апреля 2021, 09:07
<p>Фото © ТАСС / Метцель Михаил</p>

Фото © ТАСС / Метцель Михаил

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что больше половины населения России имеет доходы ниже прожиточного минимума. Он считает, что бедными можно назвать 80 миллионов жителей страны, а не 17,8 миллиона, как утверждает Росстат.

"На днях Росстат опубликовал достаточно печальную интерпретацию своей статистики: ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов", — написал Дерипаска в своём телеграм-канале.

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Бизнесмен иронично высказался о том, что Росстат за последние годы якобы "научился виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой". Дерипаска в своём посте отметил, что "победы над бедностью" происходят в основном на бумаге.

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Ранее Дерипаска раскритиковал решение Центробанка повысить ключевую ставку. Бизнесмен призвал ЦБ понять, что инфляцию, спровоцированную изменением цен на международных сырьевых рынках, можно побороть только увеличением предложения российских товаров и услуг, продовольствием отечественной переработки.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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