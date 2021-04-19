Бизнесмен Дерипаска заявил, что 80 миллионов россиян живут за чертой бедности

Бизнесмен Олег Дерипаска заявил, что больше половины населения России имеет доходы ниже прожиточного минимума. Он считает, что бедными можно назвать 80 миллионов жителей страны, а не 17,8 миллиона, как утверждает Росстат.

"На днях Росстат опубликовал достаточно печальную интерпретацию своей статистики: ведомство утверждает, что бедность в России в прошлом году упала до минимума с 2014-го. Нас пытаются убедить, что число россиян, доходы которых находятся ниже прожиточного минимума, составляет 17,8 млн человек. На самом деле граждан с такими доходами у нас в стране порядка 80 миллионов", — написал Дерипаска в своём телеграм-канале.

Бизнесмен иронично высказался о том, что Росстат за последние годы якобы "научился виртуозно жонглировать цифрами и манипулировать статистикой". Дерипаска в своём посте отметил, что "победы над бедностью" происходят в основном на бумаге.

Ранее Дерипаска раскритиковал решение Центробанка повысить ключевую ставку. Бизнесмен призвал ЦБ понять, что инфляцию, спровоцированную изменением цен на международных сырьевых рынках, можно побороть только увеличением предложения российских товаров и услуг, продовольствием отечественной переработки.

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