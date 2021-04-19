В МИД Чехии сочли чрезмерной реакцию России на высылку дипломатов

Реакция России на высылку из Чехии 18 дипломатов оказалась "сильнее, чем ожидалось". Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, одновременно исполняющий обязанности и главы МИД республики. По мнению политика, действия Москвы требуют от Праги каких-то дополнительных мер, которые вскоре обсудят местные власти.