В МИД Чехии сочли чрезмерной реакцию России на высылку дипломатов
Власти Праги рассчитывали, что Москва не станет высылать сотрудников их посольства в таком объёме. Теперь там задумались о введении каких-то дополнительных мер против нашей страны.
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Реакция России на высылку из Чехии 18 дипломатов оказалась "сильнее, чем ожидалось". Об этом заявил в понедельник первый вице-премьер Чехии Ян Гамачек, одновременно исполняющий обязанности и главы МИД республики. По мнению политика, действия Москвы требуют от Праги каких-то дополнительных мер, которые вскоре обсудят местные власти.
"Реакция российской стороны оказалась более сильной, чем мы ожидали. В ответ было выслано неожиданно много дипломатов. Я подготовил для премьер-министра Чехии Андрея Бабиша предложение о наших дальнейших действиях", — приводят слова Гамачека чешские СМИ.
Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
Ранее Лайф публиковал видео сборов высылаемых из России чешских дипломатов. Сотрудники посольства должны покинуть территорию Российской Федерации до конца сегодняшнего дня.
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