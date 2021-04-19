В Москве лихач "выбил страйк" из пяти машин, неудачно заехав во двор — видео
Неясно, пытался ли гонщик припарковаться таким способом или просто не вписался в поворот, однако известно, что он был пьян.
Фото © LIFE
В Москве ночной ездок решил поиграть в боулинг с пятью машинами. Видео © LIFE
В Москве водитель на высокой скорости неудачно заехал в один из дворов, врезавшись в пять припаркованных автомобилей. В распоряжении Лайфа оказалось видео происшествия.
Инцидент произошёл на улице Волынской. Неясно, пытался ли гонщик припарковаться таким способом или просто не вписался в поворот, однако известно, что он был пьян.
Ранее в Татарстане пьяный лихач на полном ходу вылетел с дороги и снёс детскую площадку.
Выбор редакции
Мосгорсуд получил иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией
В Бурятии автомобиль протаранил частный дом с младенцем внутри
Найдены потерявшиеся в Гималаях российские альпинисты
"Очень рискованно разрушать целую футбольную систему": Булыкин — о закате Лиги чемпионов и создании Суперлиги
Пульмонолог назвал число повторно попадающих в больницу ковидных пациентов
Комментариев: 0