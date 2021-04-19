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В Москве лихач "выбил страйк" из пяти машин, неудачно заехав во двор — видео

Неясно, пытался ли гонщик припарковаться таким способом или просто не вписался в поворот, однако известно, что он был пьян.

19 апреля 2021, 09:29

Фото © LIFE

В Москве ночной ездок решил поиграть в боулинг с пятью машинами. Видео © LIFE

В Москве водитель на высокой скорости неудачно заехал в один из дворов, врезавшись в пять припаркованных автомобилей. В распоряжении Лайфа оказалось видео происшествия.

Инцидент произошёл на улице Волынской. Неясно, пытался ли гонщик припарковаться таким способом или просто не вписался в поворот, однако известно, что он был пьян.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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