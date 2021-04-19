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Свидетель по делу Ефремова не признал вину в даче ложных показаний в пользу актёра

Во время суда Бадасян заявлял, что самого артиста за рулём не было, а в джипе находилось два человека.

19 апреля 2021, 10:13

Свидетель по делу Ефремова не признал вину в даче ложных показаний в пользу актёра. Видео © Пресс-служба суда, LIFE

Свидетель по делу о ДТП с актёром Михаилом Ефремовым Теван Бадасян не стал признавать вину в даче заведомо ложных показаний на суде. Согласно законодательству, ему грозит штраф в размере до полугодовой зарплаты или же исправительные работы.

"Обвинение мне понятно, вину не признаю. Выступлю в самом конце", — заявил мужчина на заседании суда по делу о лжесвидетельстве.

Подслеповатый свидетель по делу Ефремова в день смертельного ДТП находился в Иванове — видео

Подслеповатый свидетель по делу Ефремова в день смертельного ДТП находился в Иванове — видео

Зачитывая обвинение, прокурор подчеркнул, что Бадасян действовал из личных интересов и был в курсе, что нарушает закон, поскольку судья заранее предупредил его об уголовной ответственности. Свидетельствуя в пользу Ефремова, Бадасян заявил, что за рулём актёра не было, а в самом джипе находилось два человека, один из которых — на заднем сиденье. При этом свидетель не смог указать точное место, где пассажир сел в авто, хотя утверждал, что видел этот момент.

"Теван Бадасян... из личной заинтересованности решил дать ложные показания, желая освобождения Ефремова от уголовной ответственности и осознавая общественную опасность и противоправность своих действий", сказал прокурор на заседании.

Три свидетеля по делу Ефремова предстанут перед судом по делу о заведомо ложных показаниях

Три свидетеля по делу Ефремова предстанут перед судом по делу о заведомо ложных показаниях

В связи с тем, что свидетели по делу на сегодняшний процесс приглашены не были, судья объявила перенос слушаний на 30 апреля. После заседания Бадасян отказался от комментариев Лайфу и поспешил удалиться от журналистов.

Как ранее сообщал Лайф, в феврале осуждённый на восемь лет за смертельное ДТП в центре Москвы Ефремов в ходе допроса заявил, что Эльман Пашаев якобы предлагал ему "купить свидетелей". Лишённый статуса адвоката Пашаев, который был защитником актёра на суде, возмутился его словам. Артисту и его защитнику грозит уголовная ответственность по делу о лжесвидетельствовании.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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