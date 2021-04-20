В ЦУМе с 21 апреля можно будет сделать прививку от коронавируса
Также выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают в торговых центрах "Шангал" и "XL Дмитровка".
Фото © ТАСС / Алексей Зотов
В Москве со среды, 21 апреля, можно пройти вакцинацию от коронавируса в ЦУМе и ещё в двух торговых центрах, сообщила журналистам заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"Практика показывает, что проходить вакцинацию москвичи предпочитают именно в таких точках. К примеру, в ГУМе прививку сделало уже более 15,5 тысячи человек. Поэтому мы продолжаем расширять возможности для вакцинации, выбирая для её проведения главные точки притяжения", — объяснила Ракова.
Заместитель мэра уточнила, что помимо ЦУМа со среды выездные бригады вакцинации против коронавируса заработают в торговых центрах "Шангал" и "XL Дмитровка". Привиться можно бесплатно и без предварительной записи.
В настоящее время в Москве работает 100 пунктов на базе городских поликлиник, где можно привиться от коронавирусной инфекции. Частные клиники также делают прививки от CoViD-19. Москва заключила 112 соглашений с частными медорганизациями, 92 клиники уже начали вакцинировать жителей. Сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.
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