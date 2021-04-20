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В Роспотребнадзоре назвали ситуацию с коронавирусом в стране нестабильной

Заболеваемость находится на уровне 8–9 тысяч новых случаев в сутки.

20 апреля 2021, 03:06
<p>Фото © ТАСС / Zuma</p>

Фото © ТАСС / Zuma

Эпидемиологическая ситуация с коронавирусной инфекцией в РФ ещё недостаточно стабильная, заявила в беседе с РИА "Новости" заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

"Несмотря на начавшуюся массовую вакцинацию, цифры находятся примерно на одном уровне. Это говорит о том, что эпидемиологическая ситуация пока недостаточно стабильная", пояснила Пшеничная.

В России зафиксировано больше 190 случаев заражения британским штаммом ковида и 21 случай — южноафриканским

В России зафиксировано больше 190 случаев заражения британским штаммом ковида и 21 случай — южноафриканским

Число новых случаев ковида, выявляемых в России за 24 часа, не превышает 10 тысяч с 14 марта. Уровень заболеваемости находится на уровне 8–9 тысяч в сутки. Пшеничная отметила, что на эти показатели влияют факторы погоды, а также то, что жители России начали не так ответственно подходить к соблюдению ограничительных мер.

Ранее Лайф писал о том, что в России формируются два новых штамма коронавируса — сибирский и северо-западный.

Авторы
Юлия Коновалова

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