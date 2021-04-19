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"Прогнозировать свойства сложно": вирусолог оценил опасность сибирского и северо-западного штаммов ковида

Патоген в принципе заинтересован в том, чтобы становиться более быстрым, но менее смертельным, отметил профессор Альтштейн.

19 апреля 2021, 19:29
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В России были обнаружены два новых, так сказать, отечественных штамма коронавируса: сибирский и северо-западный. Чего от них ждать, в беседе с kp.ru рассказал вирусолог, профессор, сотрудник Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Я думаю, что точных данных о свойствах этих штаммов ещё нет. Дальше они будут исследоваться в специальной службе Роспотребнадзора. Но особенно беспокоиться не нужно, потому что мы уже понимаем, как это бывает, когда SARS-CoV-2 изменяется", — объяснил профессор.

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По словам Альтштейна, мутации — это вещь случайная, поэтому прогнозировать свойства сибирского или северо-западного российского штамма в данный момент сложно. Однако не исключено, что вирус пойдёт по пути мутации, которая позволит ему лучше распространяться. Патоген в принципе заинтересован, чтобы становиться более быстрым, но менее смертельным.

"Однако нельзя исключить, что в каких-то мутациях он будет более смертельным. Впрочем, эволюция не будет помогать вирусу идти по этому пути", заключил специалист.

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Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев

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