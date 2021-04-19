"Я тебя не то что закрою — я тебя урою": Онищенко предложил поменять тон разговора с бизнесом на фоне пандемии. Видео © LIFE

Депутат Государственной думы академик РАН Геннадий Онищенко призвал россиян забыть про коронавирус и потихоньку возвращаться к жизни. Своими мыслями он поделился с ведущими шоу "Дайте сказать". По мнению Онищенко, пандемия стала для многих оправданием, чтобы ничего не делать: мол, все силы ушли на борьбу с ковидом. Бывший главный санитарный врач РФ сравнил это состояние со скорлупкой и "трансом самоубеждения", с которым, по его словам, пора завязывать.

"Мы ж ничего не делаем, потому что мы боремся с коронавирусом. И мы в этом трансе самоубеждения все находимся. Забудьте про коронавирус. Ну да, был он. Ну да, сложная инфекция, но давайте мы вернёмся к жизни. Давайте вернёмся к тому, что детей надо учить, что, оказывается, экономика должна у нас работать. Она у нас и так с одной ноги на другую прихрамывает, а мы всё боремся с коронавирусом и так нам понравилось, что мы даже и не хотим из этой скорлупки вылезать", — рассуждает гость нового выпуска шоу "Дайте сказать".

По мнению Онищенко, подход к ведению малого и среднего бизнеса в современных условиях тоже должен поменяться. В частности, должна возрасти ответственность тех же рестораторов перед обществом, если уж они начали зарабатывать деньги.

"Если это ресторан, то персонал должен быть весь привит, санитайзеры должны стоять. Сейчас мы разрешаем наполняемость зала наполовину — пожалуйста, можешь развивать опцию выносной торговли, тут ограничений никаких не делаем. Но, если у тебя кто-то придёт и скажет, что я заболел, потому что сидел в ресторане и на меня чихал там официант, я тебя не то что закрою — я тебя урою. Вот такой должен быть разговор, понятный и ясный", — заключил он.

Кроме того, он прокомментировал тему сорванных отпусков из-за закрытия Турции. По словам бывшего главного санитарного врача РФ, пандемия коронавируса не единственная причина, по которой россиянам следует воздержаться от поездок на турецкие курорты в 2021 году. Онищенко отметил, что за полтора года без российских туристов и их денег уровень сервиса на турецких курортах снизился, поэтому отдыхать там стало просто небезопасно.

Полное интервью с Онищенко о заговоре фармкомпаний, медицине в Турции, необходимости вакцинации и прогнозе на 2021 год — смотрите здесь.

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