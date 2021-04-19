"Вы не в бутике, а в поликлинике": Онищенко раскритиковал россиян за привередливость в выборе вакцин Видео © LIFE

Депутат Государственной думы, академик РАН Геннадий Онищенко считает, что пациент не может сам себе "назначить" тот или иной препарат для вакцинации от коронавируса. По словам гостя шоу "Дайте сказать", все три отечественные вакцины имеют национальную регистрацию и отвечают самым высоким стандартам качества. Всё остальное — выбор не пациента, а его лечащего врача.

"Сегодня у нас самый большой объём промышленного производства среди вакцин — это "Спутник V". Естественно, в большинстве наших поликлиник он доступнее всего. И лишь в редких случаях по каким-то очень эксклюзивным индивидуальным показаниям врач, который будет прививать, может отдать предпочтение другой вакцине, если она в этот момент окажется в этом медицинском учреждении. А вот эти торги... Когда пойдёте в бутик, вот там я вам разрешаю между разными брендами выбирать", — заявил Онищенко.

Кроме того, он прокомментировал тему сорванных отпусков из-за закрытия Турции. По словам бывшего главного санитарного врача РФ, пандемия коронавируса не единственная причина, по которой россиянам следует воздержаться от поездок на турецкие курорты в 2021 году. Онищенко отметил, что за полтора года без российских туристов и их денег уровень сервиса на турецких курортах снизился, поэтому отдыхать там стало просто небезопасно.

Полное интервью с Онищенко о заговоре фармкомпаний, медицине в Турции, необходимости вакцинации и прогнозе на 2021 год — смотрите здесь.

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