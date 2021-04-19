В Тюменской области свалку птичьего помёта назвали в честь бывшего чиновника
Птицефабрику, которую он возглавляет в течение нескольких лет, не раз штрафовали за загрязнение почвы.
Фото © VK / Наш Столичный | Тюменский район
Рядом с посёлком Боровский в Тюменской области, где нашли свалку птичьего помёта, установили таблички с именем местного экс-чиновника Евгения Несвата. Как пишет агентство Ura.ru, речь идёт о директоре птицефабрики "Боровская".
Несват прославился у местных жителей тем, что до того, как возглавить предприятие, был руководителем областного Департамента имущественных отношений. Позднее его птицефабрика не раз попадала в скандалы из-за обвинений в загрязнении почвы. Агентство со ссылкой на Россельхознадзор уточняет, что за последние пару лет предприятие получило штрафов почти на миллион рублей.
А ранее Лайф рассказывал, что в Красноярске жильцы многоэтажки устроили жуткую свалку прямо под окнами, выбросив 40 тонн мусора. Кстати, в этом же городе обнаружили нелегальную свалку контейнеров с маркировкой химических отходов.
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