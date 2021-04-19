Власти Праги потребовали вернуть занятую Посольством России землю

Староста района "Прага-7" Ян Чижински заявил, что часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас Посольство России, должна быть возвращена городу.

"Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади Посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части "Стромовки" Российской Федерацией должна наконец закончиться", — написал он в "Твиттере".