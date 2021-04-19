Власти Праги потребовали вернуть занятую Посольством России землю
По данным СМИ, на этой территории планирует посадить зелёные насаждения.
Вид на Посольство России в Праге. Фото © Zuma / ТАСС
Староста района "Прага-7" Ян Чижински заявил, что часть городского парка "Стромовка", которую занимает сейчас Посольство России, должна быть возвращена городу.
"Пражский городской совет призвал чешское правительство провести переговоры о приведении площади Посольства России в состояние, предшествовавшее вторжению войск Варшавского договора в 1968 году. Через 53 года оккупация части "Стромовки" Российской Федерацией должна наконец закончиться", — написал он в "Твиттере".
По данным издания Novinky.cz, пражские власти хотят восстановить там зелёные насаждения. Площадь участка равна полгектара.
Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов. В посольстве останется всего пять дипломатов.
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