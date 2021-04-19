Высылаемых из России чешских дипломатов проводили аплодисментами — видео

20 чешских дипломатов из посольства в Москве, которых объявили персонами нон грата, обязаны покинуть территорию России до конца сегодняшнего дня. Они уже собрали вещи и под аплодисменты коллег отправились в аэропорт. В распоряжении Лайфа оказались кадры проводов.