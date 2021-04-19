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Высылаемых из России чешских дипломатов проводили аплодисментами — видео

Они должны покинуть страну до конца сегодняшнего дня.

19 апреля 2021, 12:17

Высылаемых из России чешских дипломатов проводили аплодисментами. Видео © LIFE

20 чешских дипломатов из посольства в Москве, которых объявили персонами нон грата, обязаны покинуть территорию России до конца сегодняшнего дня. Они уже собрали вещи и под аплодисменты коллег отправились в аэропорт. В распоряжении Лайфа оказались кадры проводов.

Ящики и тележки: Лайф публикует видео сборов высылаемых из России чешских дипломатов

Ящики и тележки: Лайф публикует видео сборов высылаемых из России чешских дипломатов

Напомним, ранее Прага выслала 18 дипломатов РФ. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш заявил, что это российские разведчики, которые якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян — обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ.

В российском МИД назвали действия Чехии фокусами, а позже Москва объявила об ответных мерах и объявила 20 сотрудников Посольства Чехии персонами нон грата.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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