"Единая Россия" предложит Путину идею полностью оплачивать больничные родителям дошкольников
Эта тема особо волнует молодых мам и пап, которые совсем недавно были студентами, сообщили в Совете матерей России.
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"Единая Россия" намерена предложить президенту РФ Владимиру Путину идею оплаты больничного родителям с детьми до семи лет в полном объёме вне зависимости от продолжительности трудового стажа. Об этом заявил секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.
"Эту несправедливость нужно устранять. Молодые родители вынуждены просить бабушек и дедушек сидеть с детьми, в то время как сами работают. Это касается и самих родителей, которые не могут уйти на больничный, если заболеют, и работают до последнего. Поэтому давайте с таким предложением к президенту обратимся", — сказал Турчак во время встречи с председателем движения "Совет матерей России" Татьяной Буцкой.
По её словам, больше всего данный вопрос беспокоит молодых родителей, которые только недавно были студентами, а сейчас уже воспитывают детей. Поэтому в её организацию поступают тысячи подобных обращений.
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