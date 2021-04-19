Житель Новочеркасска, купивший алкоголь погибшим в ДТП подросткам, отделается штрафом
В беседе с Лайфом юристы рассказали, какую ответственность могут понести взрослые, которые соглашаются на подобные просьбы несовершеннолетних.
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Совершеннолетний человек, который приобрёл алкогольную продукцию и передал её несовершеннолетнему, может быть привлечён к административной ответственности. Об этом рассказал Лайфу управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский.
"Законодательством предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции в виде денежного штрафа в размере от 1500 руб. до 3000 руб.", — рассказал юрист.
За те же действия, но уже совершённые родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, накладывается штраф. Однако для официальных представителей несовершеннолетних он выше — от 4 до 5 тыс. рублей, рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.
Помимо штрафов совершеннолетний может угодить ещё и в тюрьму.
"Уголовная ответственность, в соответствии со ст. 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", наступает за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции. За это предусмотрено наказание от исправительных работ до четырёх лет лишения свободы", — добавил Петр Гусятников.
Ранее стало известно, что к 22-летнему жителю Новочеркасска Евгению обратилась 15-летняя девушка с просьбой купить ей пива, и мужчина согласился. Позже стало известно, что 18 апреля в 4:30 утра в Новочеркасске несовершеннолетний подросток, находившийся за рулём, не справился с управлением и въехал в дерево. В результате трое парней и две девушки, включая малолетнего водителя, скончались от полученных травм на месте. Ещё одного подростка в тяжёлом состоянии доставили в реанимацию. Выяснилось, что ребята накануне трагедии поехали на квест в честь дня рождения одного из них. Туда их отвезла мама подростка, а вот обратно несовершеннолетние поехали сами.
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