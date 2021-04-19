Житель Новочеркасска, купивший алкоголь погибшим в ДТП подросткам, отделается штрафом

Совершеннолетний человек, который приобрёл алкогольную продукцию и передал её несовершеннолетнему, может быть привлечён к административной ответственности. Об этом рассказал Лайфу управляющий партнёр юридической компании "Варшавский и партнёры" Владислав Варшавский.

"Законодательством предусмотрена ответственность за вовлечение несовершеннолетнего в употребление алкогольной продукции в виде денежного штрафа в размере от 1500 руб. до 3000 руб.", — рассказал юрист.

За те же действия, но уже совершённые родителями или иными законными представителями несовершеннолетних, а также лицами, на которых возложены обязанности по обучению и воспитанию несовершеннолетних, накладывается штраф. Однако для официальных представителей несовершеннолетних он выше — от 4 до 5 тыс. рублей, рассказал старший управляющий партнёр юридической компании PG Partners Петр Гусятников.

Помимо штрафов совершеннолетний может угодить ещё и в тюрьму.

"Уголовная ответственность, в соответствии со ст. 151 УК РФ "Вовлечение несовершеннолетнего в совершение антиобщественных действий", наступает за вовлечение несовершеннолетнего в систематическое употребление (распитие) алкогольной и спиртосодержащей продукции. За это предусмотрено наказание от исправительных работ до четырёх лет лишения свободы", — добавил Петр Гусятников.

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