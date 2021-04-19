В Совете Федерации оценили инициативу с выдачей топливных карт многодетным семьям

Член Совета Федерации, сенатор по социальной политике Мария Львова-Белова в беседе с Лайфом оценила предложение выдавать многодетным семьям топливные карты с ежемесячным лимитом 30 литров бензина.

"Меры поддержки многодетных семей, они всегда хороши. Я сама как многодетная мама знаю, что такое пятеро детей. И любая помощь со стороны государства, она, безусловно, оправдана и точно лишней для семьи не будет", — сказала она.

Однако сенатор считает, что, как бы хорошо ни звучала эта мера, сначала надо понять, как сделать так, чтобы она работала на практике и не превратилась во что-то бесполезное и финансово невыгодное и для государства, и для самих многодетных семей.

"Здесь нужно обязательно разобраться. И прежде чем эта инициатива дойдёт до слушания, я, думаю, как раз этим буду заниматься. Необходимо просчитать социально-экономическую эффективность, насколько действительно она будет эффективна в том состоянии, в котором её представили", — объяснила член СФ.

Ранее Лайф рассказывал, какие заправки могут закрыться и на сколько ещё подорожает бензин.

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