Личный окулист Навального написала в Twitter, что он здоров

Личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева признала, что оппозиционер совершенно здоров. Об этом она написала в своём твиттере, комментируя новость о переводе Навального из покровской ИК № 2 в стационар областной больницы для осуждённых , расположенный на территории ИК № 3.

По данным ФСИН, состояние заключённого по-прежнему оценивается как удовлетворительное, с согласия самого Навального ему назначена витаминная терапия. А вот соратники оппозиционера, которые в последние пару недель разгоняли фейки о том, что он едва ли не при смерти, внезапно изменили риторику и теперь пишут, что оппозиционер не настолько болен, чтобы помещать его в стационар, где, со слов Васильевой, якобы лежат больные туберкулёзом.