Личный окулист Навального написала в Twitter, что он здоров
Соратники оппозиционера две недели возмущались, что ему якобы не оказывается медпомощь. Но сегодня, когда его перевели в тюремную больницу, они снова недовольны, поскольку Навальный, с их слов, не настолько болен, чтобы находиться в стационаре, где могут быть больные туберкулёзом.
Фото © ТАСС / Пресс-служба Бабушкинского суда, Сергей Бобылев
Личный окулист Алексея Навального Анастасия Васильева признала, что оппозиционер совершенно здоров. Об этом она написала в своём твиттере, комментируя новость о переводе Навального из покровской ИК № 2 в стационар областной больницы для осуждённых, расположенный на территории ИК № 3.
По данным ФСИН, состояние заключённого по-прежнему оценивается как удовлетворительное, с согласия самого Навального ему назначена витаминная терапия. А вот соратники оппозиционера, которые в последние пару недель разгоняли фейки о том, что он едва ли не при смерти, внезапно изменили риторику и теперь пишут, что оппозиционер не настолько болен, чтобы помещать его в стационар, где, со слов Васильевой, якобы лежат больные туберкулёзом.
"Переводить здорового человека в больницу, где отделения разные, но все пациенты лежат с туберкулёзом, это совсем жесть", — написала она в "Твиттере".
Напомним, что с февраля Навальный отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. Ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.
На днях помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что России грозят "последствия", если Навальный умрёт в тюрьме.
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