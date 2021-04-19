Песков раскрыл, кто будет присутствовать на послании Путина Федеральному собранию

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто будет присутствовать на послании Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он рассказал журналистам.

Представитель Кремля подтвердил, что помимо парламентариев будет присутствовать ещё и губернаторский корпус.

"Будет верхняя и нижняя палата, будет губернаторский корпус. Могу точно подтвердить", — сказал он.

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