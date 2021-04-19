Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Песков раскрыл, кто будет присутствовать на послании Путина Федеральному собранию

Мероприятие состоится 21 апреля, его главные темы — выход из ковидного кризиса и меры поддержки населения.

19 апреля 2021, 11:13
<p>Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин</p>

Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто будет присутствовать на послании Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он рассказал журналистам.

Представитель Кремля подтвердил, что помимо парламентариев будет присутствовать ещё и губернаторский корпус.

"Будет верхняя и нижняя палата, будет губернаторский корпус. Могу точно подтвердить", — сказал он.

Стало известно место оглашения послания Путина Федеральному собранию

Стало известно место оглашения послания Путина Федеральному собранию

Напомним, президент России Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства сообщил, что уже начал подготовку, работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, послание будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам социальной поддержки.

Авторы
Георгий Грачев
Георгий Грачев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Кремль назвал провокационными заявления Чехии о причастности России к взрыву во Врбетице

сегодня в 11:03

В Кремле оценили желание сторонников Навального провести акции в день послания президента

сегодня в 10:43

Песков оценил иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией: Закон необходимо соблюдать

сегодня в 10:55

Правительство Австрии договорилось закупить миллион доз российской вакцины "Спутник V"

сегодня в 11:20

"К созданию Суперлиги стоит относиться критически": Бышовец прокомментировал Лайфу футбольную революцию

сегодня в 11:16

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1