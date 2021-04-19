Песков раскрыл, кто будет присутствовать на послании Путина Федеральному собранию
Мероприятие состоится 21 апреля, его главные темы — выход из ковидного кризиса и меры поддержки населения.
Дмитрий Песков. Фото © ТАСС / Антон Новодережкин
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, кто будет присутствовать на послании Владимира Путина Федеральному собранию. Об этом он рассказал журналистам.
Представитель Кремля подтвердил, что помимо парламентариев будет присутствовать ещё и губернаторский корпус.
"Будет верхняя и нижняя палата, будет губернаторский корпус. Могу точно подтвердить", — сказал он.
Напомним, президент России Владимир Путин огласит Послание Федеральному собранию 21 апреля. Глава государства сообщил, что уже начал подготовку, работа началась как в Администрации Президента, так и в Правительстве РФ. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, послание будет посвящено постковидному выходу из кризиса и мерам социальной поддержки.
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