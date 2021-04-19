Вертолёт NASA совершил первый полёт на Марсе — видео
Беспилотник прибыл на Красную планету в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance.
Фото © Twitter / Thomas Zurbuchen
"Ingenuity has performed its first flight — the first flight of a powered aircraft on another planet!"— NASA (@NASA) April 19, 2021
The data reveals: Our #MarsHelicopter has had a successful first flight: 🚁 pic.twitter.com/h5a6aGGgHG
Беспилотный вертолёт Ingenuity совершил первый полёт на Марсе — он поднялся над поверхностью на три метра на несколько секунд. Тем не менее это большое событие — "первый приводной и контролируемый полёт" аппарата на поверхности другой планеты. NASA показало кадры испытаний.
"Wow!"— NASA (@NASA) April 19, 2021
The @NASAJPL team is all cheers as they receive video data from the @NASAPersevere rover of the Ingenuity #MarsHelicopter flight: pic.twitter.com/8eH4H6jGKs
Ожидалось, что Ingenuity совершит первый полёт на Красной планете 8 апреля, но сроки переносились несколько раз.
Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Беспилотник весит 1,8 килограмма, он оснащён двумя винтами диаметром по 1,2 метра — они вращаются в противоположных направлениях со скоростью 2400 оборотов в минуту. Вертолёт может подняться на высоту до десяти метров и пролететь метров 300 приблизительно за полторы минуты. Первой задачей Ingenuity было выяснить, может ли на Марсе вообще что-либо летать.
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