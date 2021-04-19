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Вертолёт NASA совершил первый полёт на Марсе — видео

Беспилотник прибыл на Красную планету в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance.

19 апреля 2021, 11:13

Фото © Twitter / Thomas Zurbuchen

Беспилотный вертолёт Ingenuity совершил первый полёт на Марсе — он поднялся над поверхностью на три метра на несколько секунд. Тем не менее это большое событие — "первый приводной и контролируемый полёт" аппарата на поверхности другой планеты. NASA показало кадры испытаний.

Ожидалось, что Ingenuity совершит первый полёт на Красной планете 8 апреля, но сроки переносились несколько раз.

Первый вертолёт на другой планете: полетит ли марсианский дрон Ingenuity и зачем он нужен

Первый вертолёт на другой планете: полетит ли марсианский дрон Ingenuity и зачем он нужен

Ingenuity прибыл на Марс в феврале, он является частью миссии марсохода Perseverance. Беспилотник весит 1,8 килограмма, он оснащён двумя винтами диаметром по 1,2 метра — они вращаются в противоположных направлениях со скоростью 2400 оборотов в минуту. Вертолёт может подняться на высоту до десяти метров и пролететь метров 300 приблизительно за полторы минуты. Первой задачей Ingenuity было выяснить, может ли на Марсе вообще что-либо летать.

Авторы
Вишнякова Александра
Вишнякова Александра

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