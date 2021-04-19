Песков оценил иск прокуратуры о признании ФБК экстремистской организацией: Закон необходимо соблюдать

В Кремле прокомментировали требование московской прокуратуры признать ФБК* и штабы Алексея Навального экстремистской организацией. По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, ведомство выполняет свою работу.

"Она (прокуратура. — Прим. Лайфа) выполняет свои функции: борется с беззаконием, разными проявлениями экстремизма. Есть позиция прокуратуры, есть призыв, озвученный прокуратурой. А дальше — не наша функция", — сказал Песков.

На вопрос о том, что будет с людьми, которые не прямо, но косвенно связаны с организацией — делали репосты в соцсетях или распространяли её символику, представитель Кремля ответил: несмотря на решение суда, закон необходимо будет соблюдать.

Напомним, по данным Прокуратуры города Москвы, под видом указанных организаций работают иностранные и международные структуры, чья деятельность признана в России нежелательной. Ведомством также было определено, что под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются "формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации" в стране.

* Организации внесены в реестр НКО — иностранных агентов.

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