СМИ: УЕФА единогласно одобрил изменение формата Лиги чемпионов
Об этом сообщил журналист New York Times Тарик Панджа у себя на странице в социальной сети.
Фото © EPA / SALVATORE DI NOLFI / ТАСС
Члены исполкома УЕФА единогласно приняли решение изменить формат Лиги чемпионов. С 2024 года в новом розыгрыше турнира примут участие 36 команд, а не 32, как сейчас. При этом официальных заявлений от союза пока не было.
Just in, UEFA's executive committee has unanimously voted through the new 36 team Champions League to start in 2024. Among those that voted was Nasser al-Khelaifi, the PSG president.— tariq panja (@tariqpanja) April 19, 2021
Также отмечается, что места для участия в турнире получат даже те элитные клубы, которые не смогут пройти квалификацию.
Напомним, что ранее топ-клубы объявили о создании Суперлиги. Это решение поделило футбольный мир на две части.
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