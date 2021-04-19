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СМИ: УЕФА единогласно одобрил изменение формата Лиги чемпионов

Об этом сообщил журналист New York Times Тарик Панджа у себя на странице в социальной сети.

19 апреля 2021, 10:45

Фото © EPA / SALVATORE DI NOLFI / ТАСС

Члены исполкома УЕФА единогласно приняли решение изменить формат Лиги чемпионов. С 2024 года в новом розыгрыше турнира примут участие 36 команд, а не 32, как сейчас. При этом официальных заявлений от союза пока не было.

Также отмечается, что места для участия в турнире получат даже те элитные клубы, которые не смогут пройти квалификацию.

Напомним, что ранее топ-клубы объявили о создании Суперлиги. Это решение поделило футбольный мир на две части.

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Авторы
Кира Громова
Кира Громова

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