"Так пандемия ударила по доходам клубов": Что пишут в Сети о создании Суперлиги

Журналист канала "Матч ТВ" Нобель Арустамян считает, что пандемия сыграла роль в создании Суперлиги.

— Всё происходящее не раз проговаривалось большими футбольными боссами — Аньелли, Пересом и другими. Но пандемия так ударила по доходам клубов, что они решили действовать решительно, чтобы оперативно получить деньги, — отметил у себя в телеграм-канале Арустамян.

Известный спортивный менеджер Илья Геркус тоже отмечает финансовый вопрос.

— Основатели Суперлиги попросту собираются забрать деньги УЕФА от продажи ЛЧ себе. Да ещё и каким-то волшебным образом получить с этой же аудитории ещё больше. Не три условных миллиарда за сезон, а пять. Во что слабо вериться, — пишет в телеграм-канале Геркус.

Футболист петербургского "Зенита" Деян Ловрен публично выступил против создания нового турнира.

— В ближайшем будущем футбол окажется на грани полного краха. Никто не думает о более широкой картине, только о финансовой стороне. Я всё ещё верю, что мы сможем решить эту неприятную ситуацию, — пишет в "Твиттере" Деян Ловрен.

Football will be in the near future on a brink of complete collapse. Nobody is thinking about the bigger picture, only the financial side.



I still believe we can solve this unpleasant situation. — Dejan Lovren (@Dejan06Lovren) April 19, 2021

При этом англоязычная страница московского "Спартака" в "Твиттере" попросилась в Суперлигу.

— Дорогие болельщики "Милана", "Арсенала", "Атлетико", "Челси", "Барселоны", "Интера", "Ювентуса", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Тоттенхэма"! Если вам нужен новый клуб, который можно поддерживать, мы всегда рядом. С уважением, "Спартак", — говорится в сообщении.

Dear AC Milan, Arsenal , Atlético, Chelsea, Barcelona, Internazionale, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid and Tottenham fans,



If you need a new club to support, we're always here for you.



Kind regards,

FC Spartak Moscow. — FC Spartak Moscow (@fcsm_eng) April 18, 2021

Отрицательно отнёсся к Суперлиге и легендарный тренер Алекс Фергюсон.

— Суперлига — это шаг в сторону от 70 лет европейского клубного футбола. Когда я тренировал "Манчестер Юнайтед", мы четырежды играли в финале Лиги чемпионов, и это всегда были самые особенные вечера, — цитирует Фергюсона Reuters.

Высказался даже боец ММА Хабиб Нурмагомедов, написав комментарий на популярной странице в "Инстаграме" — "433".

— No way, — написал звёздный боец UFC, что означает "никаких шансов".

Также предлагаем вам подборку главных мемов о создании Суперлиги.

Я: мам, давай сделаем Суперлигу



Мама: но у нас уже есть Суперлига дома



Суперлига дома: pic.twitter.com/dPC8bFbd5N — Sports.ru (@sportsru) April 19, 2021

Сегодня с утра футболисты и сотрудники «Тоттенхэма» узнали, что они, оказывается, суперклуб.#суперлига pic.twitter.com/Afven4itdS — Sergey Akulinin (@S_Akulinin) April 19, 2021

Типичная группа Лиги чемпионов после создания Суперлиги.#суперлига 🤦🏻‍♂️ pic.twitter.com/fLQIX3hUsZ — Sergey Akulinin (@S_Akulinin) April 19, 2021

Суперлига нестрашна когда ты с детства за Лестер — граф. (@SoVeryProfessor) April 19, 2021

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