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"Так пандемия ударила по доходам клубов": Что пишут в Сети о создании Суперлиги

Новый турнир расколол футбольный мир на две части: одни выступают против, другие — поддерживают. Лайф собрал реакцию социальной сети на событие дня.

19 апреля 2021, 10:17

Фото © Sportimage / PA Images

Журналист канала "Матч ТВ" Нобель Арустамян считает, что пандемия сыграла роль в создании Суперлиги.

Всё происходящее не раз проговаривалось большими футбольными боссами — Аньелли, Пересом и другими. Но пандемия так ударила по доходам клубов, что они решили действовать решительно, чтобы оперативно получить деньги, — отметил у себя в телеграм-канале Арустамян.

Известный спортивный менеджер Илья Геркус тоже отмечает финансовый вопрос.

Основатели Суперлиги попросту собираются забрать деньги УЕФА от продажи ЛЧ себе. Да ещё и каким-то волшебным образом получить с этой же аудитории ещё больше. Не три условных миллиарда за сезон, а пять. Во что слабо вериться, — пишет в телеграм-канале Геркус.

"Очень рискованно разрушать целую футбольную систему": Булыкин — о закате Лиги чемпионов и создании Суперлиги

"Очень рискованно разрушать целую футбольную систему": Булыкин — о закате Лиги чемпионов и создании Суперлиги

Футболист петербургского "Зенита" Деян Ловрен публично выступил против создания нового турнира.

В ближайшем будущем футбол окажется на грани полного краха. Никто не думает о более широкой картине, только о финансовой стороне. Я всё ещё верю, что мы сможем решить эту неприятную ситуацию, — пишет в "Твиттере" Деян Ловрен.

При этом англоязычная страница московского "Спартака" в "Твиттере" попросилась в Суперлигу.

Дорогие болельщики "Милана", "Арсенала", "Атлетико", "Челси", "Барселоны", "Интера", "Ювентуса", "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед", "Реала" и "Тоттенхэма"! Если вам нужен новый клуб, который можно поддерживать, мы всегда рядом. С уважением, "Спартак", — говорится в сообщении.

Отрицательно отнёсся к Суперлиге и легендарный тренер Алекс Фергюсон.

Суперлига — это шаг в сторону от 70 лет европейского клубного футбола. Когда я тренировал "Манчестер Юнайтед", мы четырежды играли в финале Лиги чемпионов, и это всегда были самые особенные вечера, — цитирует Фергюсона Reuters.

Высказался даже боец ММА Хабиб Нурмагомедов, написав комментарий на популярной странице в "Инстаграме" — "433".

No way, — написал звёздный боец UFC, что означает "никаких шансов".

Также предлагаем вам подборку главных мемов о создании Суперлиги.

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

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