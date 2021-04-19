Революция в футболе: что значит для России создание Суперлиги?

Пока вы спокойно спали, случилось то, что не могло привидеться даже в самых страшных кошмарах. 12 европейских футбольных топ-клубов объявили о создании Суперлиги — закрытого и элитарного объединения, место в котором найдётся лишь для избранных. УЕФА в бешенстве, болельщики разделились на два лагеря, но всех мучает один вопрос: а что это вообще такое?

Абсолютно новый турнир может стартовать уже в августе и пойдёт в противовес Лиге чемпионов. Если вы забыли, то в главном турнире Старого Света (видимо, такой статус у ЛЧ будет недолго) назревает серьёзная реформа. Увеличение количества команд-участниц и переход на швейцарскую систему грандов, судя по всему, впечатлил не особенно. Тут и финансовый вопрос — ведь гранды из-за коронавируса понесли огромные убытки — и, возможно, нежелание команд летать в разные уголки Европы к не самым сильным клубам. Дескать, негоже Лео Месси лететь куда-нибудь в гости к "Маккаби", "Астане" или же "Локомотиву".

Но вернёмся к Суперлиге. Планируется, что сыграет в ней 20 команд, которые будут поделены на две группы по 10 в каждой. То есть это гарантированно 18 матчей. Известно, что за новый турнир выступили "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Тоттенхэм", "Ливерпуль", "Челси" и "Арсенал", "Барселона", "Атлетико" и "Реал", "Милан", "Интер" и "Ювентус". По информации журналистов, к ним могут примкнуть "Бавария", "Лейпциг" и "Порту". Ещё пять команд отберут по итогам квалификации на основании успехов последнего сезона. Игры будут проходить в середине недели. Команды, занявшие в своих группах первые три места, выйдут в четвертьфинал, а четвёртые и пятые места будут играть между собой за право оказаться в 1/4.

Руководить всем этим "весельем" будет Флорентино Перес — нынешний президент "Реала". Его ближайшими помощниками станут босс "Ювентуса" Андреа Аньелли и совладелец МЮ Джоэл Глейзер.

Деньги вокруг Суперлиги крутятся действительно солидные. Главным спонсором может выступить банк JP Morgan. Он готов вложить в турнир почти пять миллиардов евро, которые планируется вернуть за счёт прав на телетрансляции. То, что борьба за них будет, понятно без каких-либо лишних слов. Кроме того, клубы получат солидные средства на своё развитие: за одно лишь участие выплатят 3,5 миллиарда евро. Правда, и расходы клубов будут существенно контролироваться: на трансферы и зарплаты разрешат тратить лишь 55% доходов, а следить за всем будет специальная группа финансовой устойчивости.

Когда казалось, что всё звучит слишком хорошо и красиво, на сцену вышли ребята из УЕФА и ФИФА. Естественно, что они против нового турнира. По этому же пути пошли Английская премьер-лига, итальянская Серия А и испанская Ла Лига. Они уже выпустили совместное заявление, в котором высказали намерение остановить Суперлигу.

— Мы будем едины в наших усилиях, чтобы предотвратить этот циничный проект, основанный на личных интересах нескольких клубов в то время, когда обществу нужна солидарность больше, чем когда-либо, — говорится в заявлении УЕФА.

Всё зашло настолько далеко, что клубам грозят снятием с их национальных чемпионатов, а игрокам могут запретить участие в любых турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА. Даже международных. То есть условный "Ювентус" не будет выступать в национальном чемпионате, а Криштиану Роналду больше не сыграет за сборную Португалии.

Пока не понятно, что это — слова или вариант реальных действий. Слабо верится в то, что ФИФА на самом деле поддержит столь радикальный подход к участникам Суперлиги. Их, конечно, будут осуждать в многократных заявлениях, но представить чемпионат мира без Месси, Роналду, Де Брёйне и других — очень сложно.

Против выступили не только футбольные функционеры, но и официальные лица. К примеру, британский премьер Борис Джонсон назвал планы "разрушительными для футбола".

— Создание европейской Суперлиги нанесёт серьёзный вред футболу. Мы поддерживаем футбольные власти в возможных санкциях. Эта идея ударит в самое сердце национальных чемпионатов и затронет болельщиков по всей стране. Клубы, вовлечённые в планы по созданию Суперлиги, должны обратиться к фанатам и футбольному сообществу с объяснениями, прежде чем предпринимать дальнейшие действия, — написал Джонсон в своём твиттере.

Что это значит для России?

Нашим клубам, как вы понимаете, места в Суперлиге не нашлось. Более того, РПЛ официально выступает против нового объединения, и этого тоже следовало ожидать.

— Эта идея, на наш взгляд, противоречит базовым ценностям футбола, не учитывает интересы подавляющего большинства клубов, вносит раскол в европейское футбольное сообщество, — говорится в заявлении руководителя премьер-лиги Сергея Прядкина.

Если подключить фантазию, то можно представить, что выход грандов из ЛЧ принесёт больше мест российским клубам, однако не всё так просто. Как бы нам ни было грустно, но рейтинг УЕФА никто не отменял. Места условных "Барселоны" или же "Манчестер Сити" займут другие команды из их стран, такие как "Валенсия" или же "Лестер". Нашим же клубам вряд ли придётся довольствоваться неожиданными подарками.

Более того, не стоит забывать и про скорую Лигу конференций, где старт возьмут сразу два клуба из нашей страны — третья и четвёртая команда по итогам сезона. Новый турнир станет третьим по рангу еврокубком, и вряд ли УЕФА захочет менять потенциальный состав его участников перед самым стартом.

Не стоит исключать и варианта, при котором и ряд других стран и клубов захотят свою "Суперлигу". Как говорится, а чем они хуже и почему не могут сделать нечто похожее? Например, условные "Спартак", "Локомотив" и другие создадут турнир с командами примерно того же уровня и будут играть. Конечно, о таком же объёме денег говорить не приходится, но почему бы и нет? И кто его знает, к чему это приведёт. Быть может, у Суперлиги появятся свои филиалы и "младшие" турниры по типу Лиги Европы.

Сейчас понятно одно: впереди у клубов, УЕФА и национальных чемпионатов множество судебных тяжб и попыток найти компромисс. Одни хотят не остаться без национальных чемпионатов, другие же — не потерять своих главных звёзд. Реформа главных клубных турниров Европы назревала очень долго, и Суперлига в этом смысле — главное тому подтверждение. Что будет дальше, не знает никто, но ясно одно: футбол не будет прежним. История пишется на наших глазах.

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