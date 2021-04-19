"К созданию Суперлиги стоит относиться критически": Бышовец прокомментировал Лайфу футбольную революцию

— Я думаю, что относиться к созданию Суперлиги стоит критически. Дело в том, что устоявшаяся система составляла в целом достаточные условия для того, чтобы и прогрессировать, и сохранять равные шансы и возможности для команд. Лига чемпионов — это действительно соревнование, и её победители — команды с огромнейшим потенциалом и уровнем, не только материальным, но и игровым, — подчеркнул Бышовец.

По мнению специалиста, для больших звёзд новый турнир может быть очень привлекателен, но он негативно скажется на нашем футболе. Всё дело в малопривлекательной системе осень-весна, больших паузах и провале наших клубов в еврокубках. Даже несмотря на возможности ряда команд привлечь сильных игроков, сделать это в условиях Суперлиги будет очень сложно. Кроме того, Бышовец уверен, что нынешняя система футбольных турниров устраивает большую часть команд и достаточно эффективно развивается, добавляя различные эксперименты. Высказался экс-наставник советской сборной и о возможных причинах такого решения топ-клубов и их поворота в сторону Суперлиги.

— Я думаю, речь идёт, конечно, о материальных вопросах прежде всего. Суперлига в таком ограниченном составе достаточно ажиотажна и интересна в финансовом плане. С другой стороны, это ограничивает количество соперников для топ-клубов, страдающих от количества матчей, которые приходится играть звёздным игрокам, — отметил Бышовец.

Ранее стало известно, что 12 европейских топ-клубов поддержали создание новой Суперлиги, которая может стать альтернативой Лиги чемпионов. УЕФА, ФИФА, ряд европейских лиг и РПЛ выступили против этого.

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