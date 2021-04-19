Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроекты
Категории

Категорий: 18

Кирилл Новиков: Создание Суперлиги можно назвать расколом европейского футбола

Бывший главный тренер московского "Динамо", который сейчас работает в "Нефтехимике", прокомментировал Лайфу революцию в футболе.

19 апреля 2021, 11:30
<p>Фото © Станислав Красильников / ТАСС</p>

Фото © Станислав Красильников / ТАСС

"О создании Суперлиги говорили очень давно, поэтому рано или поздно это бы произошло. Уверен, что всё это время, начиная с первых вбросов в прессу о создании этого турнира, руководители европейских клубов совместно с юристами прорабатывали все возможные варианты развития событий и, думаю, они обезопасили себя со всех сторон", — сказал Лайфу Новиков.

При этом Кирилл Александрович уверен, что Суперлига станет топ-турниром.

"Бесспорно, Суперлига — это очень интересный проект, от которого Лига чемпионов потеряет многое, если не всё. Суперлига будет топовым турниром в мировом футболе. И да, это событие можно назвать расколом в европейском футболе. Интересно даже, к чему это всё приведёт", — отметил тренер.

"Очень рискованно разрушать целую футбольную систему": Булыкин — о закате Лиги чемпионов и создании Суперлиги

"Очень рискованно разрушать целую футбольную систему": Булыкин — о закате Лиги чемпионов и создании Суперлиги

"К созданию Суперлиги стоит относиться критически": Бышовец прокомментировал Лайфу футбольную революцию

"К созданию Суперлиги стоит относиться критически": Бышовец прокомментировал Лайфу футбольную революцию

Авторы
Галина Глазко
Галина Глазко

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

"Турнир разрушит систему развития футбола": В РФС выступили против создания Суперлиги

сегодня в 12:08

Почему наша молодёжка лишь второй раз за 20 лет вышла на Евро? Разбираемся с Кириллом Новиковым

14 октября, 12:50

"К созданию Суперлиги стоит относиться критически": Бышовец прокомментировал Лайфу футбольную революцию

сегодня в 11:16

Аналитики рассказали про самые востребованные для российских работодателей навыки

сегодня в 12:43

Дмитрий Шепелев раскрыл имя своего второго ребёнка

сегодня в 12:39

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!
Layer 1