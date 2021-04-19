Кирилл Новиков: Создание Суперлиги можно назвать расколом европейского футбола

"О создании Суперлиги говорили очень давно, поэтому рано или поздно это бы произошло. Уверен, что всё это время, начиная с первых вбросов в прессу о создании этого турнира, руководители европейских клубов совместно с юристами прорабатывали все возможные варианты развития событий и, думаю, они обезопасили себя со всех сторон", — сказал Лайфу Новиков.