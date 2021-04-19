Кирилл Новиков: Создание Суперлиги можно назвать расколом европейского футбола
Бывший главный тренер московского "Динамо", который сейчас работает в "Нефтехимике", прокомментировал Лайфу революцию в футболе.
Фото © Станислав Красильников / ТАСС
"О создании Суперлиги говорили очень давно, поэтому рано или поздно это бы произошло. Уверен, что всё это время, начиная с первых вбросов в прессу о создании этого турнира, руководители европейских клубов совместно с юристами прорабатывали все возможные варианты развития событий и, думаю, они обезопасили себя со всех сторон", — сказал Лайфу Новиков.
При этом Кирилл Александрович уверен, что Суперлига станет топ-турниром.
"Бесспорно, Суперлига — это очень интересный проект, от которого Лига чемпионов потеряет многое, если не всё. Суперлига будет топовым турниром в мировом футболе. И да, это событие можно назвать расколом в европейском футболе. Интересно даже, к чему это всё приведёт", — отметил тренер.
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