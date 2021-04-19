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В Кремле прокомментировали слова Дерипаски о 80 миллионах "бедных" россиян

Там отметили богатый опыт предпринимателя, но подчеркнули, что и Росстат оперирует достаточно большим объёмом данных.

19 апреля 2021, 10:50
<p>Российский предприниматель Олег Дерипаска. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей</p>

Российский предприниматель Олег Дерипаска. Фото © ТАСС / Савостьянов Сергей

В Кремле прокомментировали заявления российского бизнесмена Олега Дерипаски о том, что Росстат якобы занижает статистические данные о бедности среди населения РФ. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, пандемия действительно повлияла на доходы россиян, однако в этом вопросе сработали и меры поддержки граждан.

"Безусловно, и пандемия, и последствия пандемии для мировой экономики, и российской, они, конечно, были неблагоприятными с точки зрения того, что количество бедных действительно увеличилось. Вместе с тем увеличилось не так серьёзно, как могло бы быть. Сработали эти точечные меры поддержки граждан", — сказал Песков.

В Росстате назвали число бедных россиян по итогам 2020 года

В Росстате назвали число бедных россиян по итогам 2020 года

Пресс-секретарь назвал Дерипаску опытным предпринимателем, обладающим большим объёмом знаний и управляющим огромным количеством людей. Однако и Росстат оперирует большим массивом данных, добавил Песков.

"И правительство в первую очередь ориентируется на данные Росстата", — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, ранее Олег Дерипаска заявил, что больше половины населения России имеет доходы ниже прожиточного минимума. По его словам, бедными можно назвать 80 миллионов жителей страны, а не 17,8 миллиона, о которых сообщал Росстат.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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