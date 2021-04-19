В Кремле заявили, что Россия будет и дальше отвечать на санкции США

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае введения Вашингтоном новых санкций Москва будет отвечать на них по принципу взаимности.

"Дело в том, что мы не являемся инициаторами этого санкционного обмена. Это излюбленная тактика США. Мы не согласны с ней, но принцип взаимности тут — константа, и на основе взаимности принято решение. Эти решения будут приниматься дальше. Каждый раз в отношении США, конечно, будут приниматься соответствующие меры. В случае если подобная практика санкционная будет продолжаться", — отметил Песков.

Напомним, 15 апреля Белый дом объявил о новых санкциях против Москвы. Так, ограничения коснутся шести российских технологических компаний, 32 физических лиц и организаций, кроме того, США высылают десять человек из российской дипмиссии в Вашингтоне. Ещё один пункт санкций: США запрещают своим компаниям напрямую приобретать российские долговые обязательства, выпущенные ЦБ, ФНБ или Минфином РФ.

16 апреля МИД России объявил ответные меры: 10 американских дипломатов покинут страну, послу Джону Салливану рекомендовано уехать в Вашингтон для консультаций. Также восьми высокопоставленным деятелям США на бессрочной основе будет закрыт въезд в РФ. Кроме того, работа американских фондов и неправительственных организаций, которые вмешиваются в российскую внутреннюю политику, будет прекращена. А россиянам запретят устраиваться на работу в Генконсульство США или в посольство этой страны.

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