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Категорий: 18

Власти Чехии исключат "Росатом" из числа участников тендера на достройку АЭС "Дукованы"

В списке кандидатов на строительство осталось три компании: американо-канадская Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP.

19 апреля 2021, 10:26
<p> Фото © TACC / Lubos Pavlicek / CTK via ZUMA Press</p>

Фото © TACC / Lubos Pavlicek / CTK via ZUMA Press

Власти Чехии исключат российскую госкорпорацию "Росатом" из списка участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек в интервью газете Pravo.

Он уточнил, что "Росатом" не сможет участвовать в тендере и как компания-субподрядчик.

"В течение нескольких дней ("Росатом". Прим. Лайфа) будет лишён возможности участия в тендере. Никто из приглашённых (компаний. Прим. Лайфа) не будет задействовать субподрядчика от "Росатома", — заявил Гавличек.

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Таким образом в списке участников осталось три компании: американо-канадская Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP. Стоимость контракта — 162 миллиарда крон, или около шести миллиардов евро.

Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.

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В ответ Россия объявила о высылке 20 сотрудников дипмиссии Чехии в Москве. Лайф публиковал видео их сборов. В посольстве останется всего пять дипломатов.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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