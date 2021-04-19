Власти Чехии исключат "Росатом" из числа участников тендера на достройку АЭС "Дукованы"

Власти Чехии исключат российскую госкорпорацию "Росатом" из списка участников тендера на строительство нового энергоблока АЭС "Дукованы". Об этом заявил вице-премьер и глава Минпромторга страны Карел Гавличек в интервью газете Pravo.

Он уточнил, что "Росатом" не сможет участвовать в тендере и как компания-субподрядчик.

"В течение нескольких дней ("Росатом". — Прим. Лайфа) будет лишён возможности участия в тендере. Никто из приглашённых (компаний. — Прим. Лайфа) не будет задействовать субподрядчика от "Росатома", — заявил Гавличек.

Таким образом в списке участников осталось три компании: американо-канадская Westinghouse, французская EDF и южнокорейская KHNP. Стоимость контракта — 162 миллиарда крон, или около шести миллиардов евро.

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