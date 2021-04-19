МИД РФ: Обвинения Праги в адрес Москвы состряпаны на скорую руку
По словам Марии Захаровой, заявления чешских властей — это абсурд и "дикость сегодняшнего мира".
Фото © Агентство "Москва" / Сергей Ведяшкин
В МИД РФ сочли предлог, выбранный властями Чехии для высылки дипломатов, карикатурой, абсурдом и дикостью. Такое заявление в эфире "России 24" сделала официальный представитель ведомства Мария Захарова.
"Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть всё оперативно, проверить, заняться фактчекингом. Но получается, что мы живём в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в частности, двусторонних российско-чешских отношений. К нашему огромному сожалению, именно это сейчас и происходит", — заявила она.
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Напомним, ранее стало известно, что Чехия высылает 18 российских дипломатов. Премьер-министр страны Андрей Бабиш заявил, что российские разведчики якобы могли иметь отношение к взрыву на складе боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Также Чехия объявила в розыск двух россиян, обвиняемых Британией в отравлении Скрипалей, — Александра Петрова и Руслана Боширова. Однако затем Прага опровергла связь между розыском и высылкой дипломатов РФ. В российском МИД назвали действия Чехии фокусами.
Ранее Лайф публиковал видео сборов высылаемых из России чешских дипломатов. Сотрудники посольства должны покинуть территорию Российской Федерации до конца сегодняшнего дня.
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