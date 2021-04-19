МИД РФ: Обвинения Праги в адрес Москвы состряпаны на скорую руку

"Это же абсурд, дикость сегодняшнего мира, когда у нас есть возможности послушать, посмотреть всё оперативно, проверить, заняться фактчекингом. Но получается, что мы живём в современном мире, где очевидное не является доказательством ничего, а придуманное, вброшенное и состряпанное на скорую руку может стать основанием для приведения в действие механизма разрушения, в частности, двусторонних российско-чешских отношений. К нашему огромному сожалению, именно это сейчас и происходит", — заявила она.