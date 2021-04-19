В Кремле оценили желание сторонников Навального провести акции в день послания президента

"Не знаю, обращался ли кто-то в регионах с заявкой на проведение каких-то акций, мне не известно. В случае, если будут инициироваться какие-то неразрешённые акции, они автоматически будут незаконными, в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам РФ", — пояснил Песков в беседе с журналистами.