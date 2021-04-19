В Кремле оценили желание сторонников Навального провести акции в день послания президента
Дмитрий Песков отметил, что провокационные призывы звучат не с территории России, а из-за границы, и об этом необходимо помнить.
Фото © ТАСС / Вячеслав Прокофьев
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию, что сторонники блогера Алексея Навального планируют провести акции протеста в день послания Владимира Путина Федеральному собранию.
"Не знаю, обращался ли кто-то в регионах с заявкой на проведение каких-то акций, мне не известно. В случае, если будут инициироваться какие-то неразрешённые акции, они автоматически будут незаконными, в отношении них будут выполняться правоохранителями те действия, которые должны выполняться по законам РФ", — пояснил Песков в беседе с журналистами.
Ранее МВД призвало россиян отказаться от участия в незаконных акциях. Любые агрессивные действия участников несанкционированных мероприятий и попытки спровоцировать столкновения с правоохранителями будут расценены как угроза общественной безопасности и немедленно пресечены, отметили в министерстве.
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