В Кремле "никак не восприняли" угрозы помощника Байдена на случай смерти Навального

В Кремле "никак не восприняли" заявления официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти Алексея Навального. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.