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В Кремле "никак не восприняли" угрозы помощника Байдена на случай смерти Навального

На днях помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что России грозят "последствия", если оппозиционер вдруг умрёт в тюрьме.

19 апреля 2021, 10:50

Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда

В Кремле "никак не восприняли" заявления официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти Алексея Навального. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии

США пригрозили России последствиями в случае смерти Навального в колонии

"Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств", — подчеркнул представитель Кремля.

Навального переводят из колонии в больницу

Навального переводят из колонии в больницу

Напомним, что на днях помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что России грозят "последствия", если Навальный умрёт в тюрьме. Как уже сообщал Лайф, оппозиционер сейчас отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. 2 февраля текущего года ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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