В Кремле "никак не восприняли" угрозы помощника Байдена на случай смерти Навального
На днях помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что России грозят "последствия", если оппозиционер вдруг умрёт в тюрьме.
Фото © Пресс-служба Бабушкинского суда
В Кремле "никак не восприняли" заявления официальных лиц США о том, что Россия может столкнуться с последствиями в случае смерти Алексея Навального. Об этом сообщил в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
"Мы никак не воспринимаем подобные заявления, которые делают представители других государств", — подчеркнул представитель Кремля.
Напомним, что на днях помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что России грозят "последствия", если Навальный умрёт в тюрьме. Как уже сообщал Лайф, оппозиционер сейчас отбывает наказание в ИК № 2 в городе Покрове. 2 февраля текущего года ему заменили условный срок на реальный по делу "Ив Роше". Блогер проведёт в тюрьме около двух с половиной лет.
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